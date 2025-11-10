Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,96 Prozent fester bei 25 551,43 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent fester bei 25 418,17 Punkten, nach 25 059,81 Punkten am Vortag.

Bei 25 576,78 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 354,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 24 221,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 23 611,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 117,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,81 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 9,23 Prozent auf 194,36 USD), Micron Technology (+ 7,23 Prozent auf 255,13 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,63 Prozent auf 246,68 USD), Enphase Energy (+ 5,51 Prozent auf 31,89 USD) und NVIDIA (+ 5,12 Prozent auf 197,78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Charter A (-2,59 Prozent auf 214,16 USD), Axon Enterprise (-2,41 Prozent auf 587,96 USD), Exelon (-2,10 Prozent auf 45,24 USD), Old Dominion Freight Line (-2,07 Prozent auf 137,01 USD) und MercadoLibre (-1,86 Prozent auf 2 069,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 225 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,951 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 6,16 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at