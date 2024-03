NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Open Text von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Open Text-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Open Text-Papier an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Open Text-Papier bei 47,75 CAD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CAD in die Open Text-Aktie investierten, hätten nun 2,094 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2024 gerechnet (50,83 CAD), wäre das Investment nun 106,45 CAD wert. Das entspricht einem Plus von 6,45 Prozent.

Jüngst verzeichnete Open Text eine Marktkapitalisierung von 14,03 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at