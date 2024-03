NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Photronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Photronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,83 USD. Bei einem Photronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 132,503 Photronics-Aktien. Die gehaltenen Photronics-Aktien wären am 05.03.2024 32 231,03 USD wert, da der Schlussstand 28,46 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 222,31 Prozent.

Photronics war somit zuletzt am Markt 1,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at