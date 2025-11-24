NASDAQ Composite Index-Wert Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle Financial Partners von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pinnacle Financial Partners gewesen.

Am 24.11.2015 wurde das Pinnacle Financial Partners-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 54,50 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Pinnacle Financial Partners-Aktie investiert hat, hat nun 1,835 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,36 USD, da sich der Wert eines Pinnacle Financial Partners-Papiers am 21.11.2025 auf 90,12 USD belief. Mit einer Performance von +65,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Pinnacle Financial Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at