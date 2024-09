NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radware von vor einem Jahr abgeworfen

Am 27.09.2023 wurde die Radware-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Radware-Aktie bei 16,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 601,685 Anteilen. Die gehaltenen Radware-Aktien wären am 26.09.2024 13 249,10 USD wert, da der Schlussstand 22,02 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +32,49 Prozent.

Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 912,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at