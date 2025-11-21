NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radware von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Radware gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Radware-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,141 Radware-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 950,39 USD, da sich der Wert eines Radware-Anteils am 20.11.2025 auf 22,03 USD belief. Damit wäre die Investition um 4,96 Prozent gesunken.

Radware wurde am Markt mit 928,08 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at