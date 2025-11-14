NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Radware-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Radware-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,90 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Radware-Aktie investierten, hätten nun 6,711 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (22,81 USD), wäre die Investition nun 153,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,09 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Radware betrug jüngst 974,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at