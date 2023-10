NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe ScanSource-Investition eingebracht

Anleger, die vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.10.2020 wurde die ScanSource-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,92 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hat, hat nun 47,801 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 31,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 490,44 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 490,44 USD entspricht einer Performance von +49,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ScanSource bezifferte sich zuletzt auf 765,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at