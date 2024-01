NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 26.01.2019 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 150,10 SEK wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, hätte er nun 66,622 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.01.2024 auf 200,90 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 384,41 SEK wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,84 Prozent.

Der SKF Group (B, Fria)-Wert an der Börse wurde auf 89,47 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

