NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren eingebracht

SKF Group (B, Fria)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STO feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 177,70 SEK. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 56,275 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 357,91 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Anteils am 18.04.2024 auf 219,60 SEK belief. Aus 10 000 SEK wurden somit 12 357,91 SEK, was einer positiven Performance von 23,58 Prozent entspricht.

SKF Group (B, Fria) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,86 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at