NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 190,75 SEK. Hätte ein Anleger 100 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,524 SKF Group (B, Fria)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,32 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Anteils am 04.04.2024 auf 227,60 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) bezifferte sich zuletzt auf 101,45 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at