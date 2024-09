NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 214,00 SEK wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,673 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.09.2024 947,66 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 202,80 SEK belief. Das entspricht einer Abnahme von 5,23 Prozent.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich jüngst auf 90,14 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at