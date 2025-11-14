NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Snap-On-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Snap-On-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Snap-On-Aktie letztlich bei 171,32 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Snap-On-Aktie investierten, hätten nun 0,584 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 196,23 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 13.11.2025 auf 336,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 96,23 Prozent vermehrt.

Snap-On war somit zuletzt am Markt 17,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at