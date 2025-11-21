Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
21.11.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Snap-On-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Snap-On-Aktie bei 168,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,929 Snap-On-Papiere. Die gehaltenen Snap-On-Aktien wären am 20.11.2025 1 963,95 USD wert, da der Schlussstand 331,22 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +96,39 Prozent.
Snap-On wurde am Markt mit 17,12 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
