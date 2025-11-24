NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Southside Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,95 USD. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,816 Southside Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 810,85 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 21.11.2025 auf 29,15 USD belief. Damit wäre die Investition 18,92 Prozent weniger wert.

Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 877,19 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at