NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.11.2015 wurde das Taylor Devices-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,99 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62,539 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 45,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 833,02 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 183,30 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Taylor Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 142,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at