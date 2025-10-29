Taylor Devices Aktie

Taylor Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Taylor Devices-Anlage 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Taylor Devices-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Devices-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Taylor Devices-Aktie bei 9,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,256 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 448,72 USD, da sich der Wert einer Taylor Devices-Aktie am 28.10.2025 auf 43,75 USD belief. Damit wäre die Investition um 348,72 Prozent gestiegen.

Taylor Devices erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 137,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Taylor Devices Inc.mehr Nachrichten