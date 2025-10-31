Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Morgen.

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,22 Prozent auf 23 868,65 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,53 Prozent auf 23 941,78 Punkte an der Kurstafel, nach 23 581,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 763,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 946,23 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,41 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 660,01 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 122,45 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Wert von 18 095,15 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 23,79 Prozent. Bei 24 019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 16,53 Prozent auf 8,53 USD), OSI Systems (+ 12,58 Prozent auf 274,49 USD), Methanex (+ 11,72 Prozent auf 37,85 USD), Amazon (+ 10,96 Prozent auf 247,29 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,13 Prozent auf 272,72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Harvard Bioscience (-19,56 Prozent auf 0,51 USD), DexCom (-16,63 Prozent auf 56,86 USD), Monolithic Power Systems (-11,21 Prozent auf 965,66 USD), Donegal Group B (-7,25 Prozent auf 14,21 USD) und Taylor Devices (-4,61 Prozent auf 42,41 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 22 398 291 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,264 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Donegal Group B-Aktie verzeichnet mit 2,06 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 16,57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Donegal Group B-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at