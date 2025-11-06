NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,27 USD. Bei einem Ultralife Batteries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 897,533 Ultralife Batteries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2025 13 301,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,01 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,02 Prozent zugenommen.

Ultralife Batteries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at