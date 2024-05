NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor einem Jahr eingebracht

Die UMB Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,73 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die UMB Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,827 UMB Financial-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.05.2024 150,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50,70 Prozent.

Der Börsenwert von UMB Financial belief sich jüngst auf 4,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at