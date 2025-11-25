NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.11.2020 wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Bankshares-Papier bei 30,59 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die United Bankshares-Aktie investierten, hätten nun 326,904 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der United Bankshares-Aktie auf 37,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 134,68 USD wert. Das entspricht einem Plus von 21,35 Prozent.

Insgesamt war United Bankshares zuletzt 5,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at