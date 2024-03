NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die USANA Health Sciences-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die USANA Health Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das USANA Health Sciences-Papier bei 101,14 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 98,873 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2024 auf 48,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 759,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 52,40 Prozent vermindert.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 939,39 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at