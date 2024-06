NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

USANA Health Sciences-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die USANA Health Sciences-Aktie bei 72,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,388 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2024 auf 45,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,08 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 36,92 Prozent gleich.

Insgesamt war USANA Health Sciences zuletzt 872,18 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at