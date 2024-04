NASDAQ Composite Index-Wert VOXX International A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VOXX International A von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VOXX International A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.04.2014 wurde das VOXX International A-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das VOXX International A-Papier bei 12,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 808,407 VOXX International A-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 521,42 USD, da sich der Wert eines VOXX International A-Anteils am 22.04.2024 auf 6,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 44,79 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte VOXX International A einen Börsenwert von 156,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at