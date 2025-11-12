Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Westamerica Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Westamerica Bancorp-Aktie bei 55,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 178,827 Westamerica Bancorp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (48,38 USD), wäre das Investment nun 8 651,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,48 Prozent verringert.
Am Markt war Westamerica Bancorp jüngst 1,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
