NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,081 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (46,60 USD), wäre das Investment nun 96,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,02 Prozent.
Der Börsenwert von Westamerica Bancorp belief sich jüngst auf 1,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
