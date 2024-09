NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagmittag leichter

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,48 Prozent schwächer bei 20 019,18 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 20 147,27 Zählern und damit 0,158 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 115,54 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 152,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 016,53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,859 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19 581,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 789,03 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.09.2023, den Wert von 14 580,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 21,01 Prozent nach oben. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 4,94 Prozent auf 3,72 USD), Lululemon Athletica (+ 4,91 Prozent auf 282,01 USD), Charter A (+ 4,84 Prozent auf 332,35 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,54 Prozent auf 135,28 USD) und Super Micro Computer (+ 4,11 Prozent auf 418,93 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Marvell Technology (-4,32 Prozent auf 70,28 USD), Broadcom (-2,84 Prozent auf 173,04 USD), NVIDIA (-2,82 Prozent auf 120,54 USD), Lam Research (-2,52 Prozent auf 826,18 USD) und KLA-Tencor (-2,43 Prozent auf 785,00 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 371 578 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2024 hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Diamondback Energy-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

