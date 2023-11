NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Handel im Plus

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,07 Prozent im Plus bei 15 828,04 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,329 Prozent auf 15 765,20 Punkte an der Kurstafel, nach 15 817,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 15 756,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 834,99 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,32 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15 172,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wies der NASDAQ 100 14 876,47 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, betrug der NASDAQ 100-Kurs 11 699,09 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 45,71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 2,98 Prozent auf 41,82 USD), Align Technology (+ 2,21 Prozent auf 209,59 USD), Fiserv (+ 1,76 Prozent auf 127,44 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 1,62 Prozent auf 57,05 USD) und Starbucks (+ 1,43 Prozent auf 107,55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Cisco (-11,36 Prozent auf 47,23 USD), Palo Alto Networks (-6,62 Prozent auf 239,22 USD), Marvell Technology (-4,36 Prozent auf 54,68 USD), Dollar Tree (-3,61 Prozent auf 114,43 USD) und JDcom (-3,50 Prozent auf 27,59 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 190 137 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,688 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at