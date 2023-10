NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start im Plus

Am Donnerstag klettert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,13 Prozent auf 15 260,46 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,151 Prozent auf 15 264,11 Punkte an der Kurstafel, nach 15 241,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15 237,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 282,89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,61 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 12.09.2023, einen Stand von 15 289,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 307,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 10 785,62 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 40,49 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fastenal (+ 5,03 Prozent auf 58,83 USD), Applied Materials (+ 2,67 Prozent auf 145,98 USD), KLA-Tencor (+ 2,14 Prozent auf 492,94 USD), Adobe (+ 2,07 Prozent auf 561,27 USD) und Diamondback Energy (+ 2,01 Prozent auf 162,05 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Atlassian A (-4,63 Prozent auf 190,22 USD), Enphase Energy (-4,31 Prozent auf 123,07 USD), JDcom (-3,96 Prozent auf 29,14 USD), Warner Bros Discovery (-2,78 Prozent auf 10,66 USD) und Lucid (-2,72 Prozent auf 5,20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 1 701 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

