NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Plus

Der NASDAQ 100 verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,31 Prozent auf 15 146,18 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,249 Prozent stärker bei 15 137,16 Punkten, nach 15 099,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 15 180,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 109,61 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 06.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14 973,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 274,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, lag der NASDAQ 100 bei 10 857,03 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 39,43 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 932,05 Punkten. 10 696,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 6,84 Prozent auf 125,08 USD), Booking (+ 4,43 Prozent auf 2 985,41 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,45 Prozent auf 836,91 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,33 Prozent auf 384,97 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,92 Prozent auf 108,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Moderna (-6,36 Prozent auf 72,60 USD), Lucid (-4,87 Prozent auf 4,40 USD), Enphase Energy (-4,00 Prozent auf 77,58 USD), Warner Bros Discovery (-3,19 Prozent auf 11,40 USD) und ON Semiconductor (-2,92 Prozent auf 66,26 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 067 595 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 8,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at