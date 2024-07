NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags stärker

Der NASDAQ 100 notiert am Freitagnachmittag im Plus.

Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1,44 Prozent auf 20 502,16 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,074 Prozent fester bei 20 226,23 Punkten, nach 20 211,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 20 526,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 217,99 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,531 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 465,18 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 18 003,49 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 12.07.2023, einen Stand von 15 307,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 23,93 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 23,38 Prozent auf 4,20 USD), Enphase Energy (+ 7,05 Prozent auf 119,55 USD), Intel (+ 5,43 Prozent auf 35,32 USD), Arm (+ 5,27 Prozent auf 182,32 USD) und ON Semiconductor (+ 4,94 Prozent auf 77,91 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Align Technology (-4,58 Prozent auf 244,56 USD), Biogen (-3,85 Prozent auf 227,68 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1,52 Prozent auf 504,89 USD), JDcom (-1,47 Prozent auf 28,21 USD) und Diamondback Energy (-1,36 Prozent auf 204,36 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24 280 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,288 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

