NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 2,04 Prozent auf 15 798,96 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,69 Prozent fester bei 15 744,36 Punkten, nach 15 482,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 15 726,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 800,89 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 14 995,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15 205,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, betrug der NASDAQ 100-Kurs 11 700,94 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 45,44 Prozent. Bei 15 932,05 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 10,41 Prozent auf 86,73 USD), Warner Bros Discovery (+ 8,04 Prozent auf 10,69 USD), Lucid (+ 7,56 Prozent auf 4,27 USD), MercadoLibre (+ 6,10 Prozent auf 1 462,32 USD) und Moderna (+ 5,87 Prozent auf 74,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-0,29 Prozent auf 108,91 USD), O Reilly Automotive (+ 0,01 Prozent auf 996,05 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 0,24 Prozent auf 379,83 USD), Seagen (+ 0,33 Prozent auf 213,91 USD) und PepsiCo (+ 0,38 Prozent auf 168,41 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 129 251 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,708 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 9,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at