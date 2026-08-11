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Index-Performance 11.08.2026 20:04:18

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Minus

Der NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Verluste.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,56 Prozent auf 26 456,65 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,251 Prozent auf 26 672,17 Punkte an der Kurstafel, nach 26 605,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 679,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26 423,18 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 281,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 274,13 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 385,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Geron (+ 6,76 Prozent auf 1,58 USD), FormFactor (+ 5,87 Prozent auf 119,07 USD), Ceragon Networks (+ 5,21 Prozent auf 2,22 USD), Modine Manufacturing (+ 5,08 Prozent auf 200,72 USD) und Lifetime Brands (+ 4,75 Prozent auf 9,71 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Hub Group (-19,79 Prozent auf 37,98 USD), Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 21,40 USD), Elbit Systems (-9,37 Prozent auf 766,74 USD), FreightCar America (-5,94 Prozent auf 7,44 USD) und Nexstar Media Group (-5,50 Prozent auf 181,18 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 161 604 Aktien gehandelt. Mit 4,697 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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Elbit Systems Ltd. 676,50 1,42% Elbit Systems Ltd.
FormFactor Inc. 111,95 6,26% FormFactor Inc.
FreightCar America Inc. 6,40 -3,03% FreightCar America Inc.
Geron Corp. 1,35 -3,40% Geron Corp.
Hub Group Inc. 40,21 5,82% Hub Group Inc.
Intel Corp. 87,45 4,00% Intel Corp.
Lifetime Brands IncShs 9,53 -1,04% Lifetime Brands IncShs
Modine Manufacturing Co. 173,90 4,13% Modine Manufacturing Co.
Monro Muffler Brake Inc. 9,90 -1,98% Monro Muffler Brake Inc.
Nexstar Media Group Inc. 159,95 -3,24% Nexstar Media Group Inc.
NVIDIA Corp. 193,94 2,80% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 2,87 -0,35% SIGA Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 26 588,49 0,54%

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