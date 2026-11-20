Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 3,07 Prozent leichter bei 23 147,03 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 592,67 Zählern und damit 1,20 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 879,20 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 837,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 080,81 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 6,87 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 26 424,82 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 26 067,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 078,05 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,381 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Net 1 Ueps Technologies (+ 6,71 Prozent auf 3,18 USD), Infosys (+ 4,81 Prozent auf 12,21 USD), Nissan Motor (+ 4,67 Prozent auf 1,75 USD), Erie Indemnity (+ 3,05 Prozent auf 277,15 USD) und Cintas (+ 2,89 Prozent auf 225,24 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-32,02 Prozent auf 2,25 USD), TTM Technologies (-14,38 Prozent auf 58,22 USD), AXT (-13,26 Prozent auf 30,22 USD), Ultra Clean (-11,15 Prozent auf 37,77 USD) und Ceva (-11,02 Prozent auf 22,78 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42 318 820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,661 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2027 hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at