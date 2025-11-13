NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 1,02 Prozent auf 23 167,58 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,614 Prozent tiefer bei 23 262,65 Punkten in den Handel, nach 23 406,46 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 23 264,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 081,34 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,802 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Wert von 22 694,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 713,14 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 13.11.2024, einen Stand von 19 230,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,16 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Digi International (+ 17,01 Prozent auf 42,09 USD), SMC (+ 12,89 Prozent auf 388,29 USD), Nice Systems (+ 6,88 Prozent auf 132,81 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 4,96 Prozent auf 4,02 USD) und US Global Investors (+ 4,24 Prozent auf 2,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil PetMed Express (-13,10 Prozent auf 2,52 USD), Ballard Power (-7,29 Prozent auf 3,18 USD), AXT (-6,74 Prozent auf 10,24 USD), DXP Enterprises (-6,02 Prozent auf 94,00 USD) und Innodata (-5,94 Prozent auf 58,27 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 073 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,041 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

