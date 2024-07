NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich schwächer

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Freitag leichter.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,81 Prozent leichter bei 17 726,94 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,199 Prozent auf 17 835,59 Punkte an der Kurstafel, nach 17 871,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 691,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 935,14 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,11 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, bei 17 862,23 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 19.04.2024, den Wert von 15 282,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 358,02 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 20,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit MicroStrategy (+ 14,36 Prozent auf 1 778,50 USD), Elron Electronic Industries (+ 9,52 Prozent auf 1,15 USD), Intuitive Surgical (+ 9,34 Prozent auf 455,01 USD), Starbucks (+ 6,85 Prozent auf 79,27 USD) und US Global Investors (+ 5,49 Prozent auf 2,69 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Sify (-9,21 Prozent auf 0,42 USD), Microvision (-7,38 Prozent auf 1,13 USD), Century Aluminum (-6,93 Prozent auf 16,11 USD), Innodata (-6,86 Prozent auf 17,65 USD) und Intel (-5,42 Prozent auf 32,98 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49 581 768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,158 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Ebix-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at