Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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23.07.2026 13:15:23
Nasdaq Inc. Q2 Income Rises
(RTTNews) - Nasdaq Inc. (NDAQ) released a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $507 million, or $0.89 per share. This compares with $452 million, or $0.78 per share, last year.
Excluding items, Nasdaq Inc. reported adjusted earnings of $605 million or $1.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.9% to $1.500 billion from $1.306 billion last year.
Nasdaq Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $507 Mln. vs. $452 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.78 last year. -Revenue: $1.500 Bln vs. $1.306 Bln last year.
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