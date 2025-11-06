NEL ASA Aktie
WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235
|Kurstreiber Auftragslage
|
06.11.2025 17:41:00
NEL ASA-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag sorgt für kräftigen Kurssprung
• Großauftrag treibt den Kurs
• Positiver Einfluss auf Bilanz, Produktkosten und Service-Aktivitäten erhofft
Mit einem kräftigen Kurssprung von letztlich 20,92 Prozent auf 2,62 NOK zog die Aktie von NEL ASA am Donnerstag die Blicke der Anleger an der Börse in Norwegen auf sich.
Großauftrag treibt den Kurs an
Hintergrund der massiven Kursaufschläge sind dabei positive Unternehmensnachrichten. Wie NEL ASA mitteilte, hat das Unternehmen einen PEM-Auftrag von den Wasserstoffprojekten HyFuel und Kaupanes im Wert von über 50 Millionen US-Dollar erhalten.
Der Auftrag ging an NEL Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft des norwegischen Unternehmens, konkret geht es um die Lieferung einer Protonenaustauschmembran-Ausrüstung an zwei Projekte. Beide Projekte werden von Hydrogen Solutions AS (HYDS) in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektpartnern entwickelt, jedes Projekt mit einer Kapazität von 20 MW basiert auf den containerisierten PEM-Systemen MC 500 von NEL mit einer Gesamtleistung von 40 MW, wie aus einer Pressemitteilung hervor geht. Der Gesamtauftragswert liegt demnach bei über 50 Millionen US-Dollar, die sei "der zweitgrößte Festauftrag, den NEL je erhalten hat, und der größte Auftrag für PEM-Anlagen überhaupt", so das Unternehmen weiter.
"Dieser strategisch wichtige Auftrag ist NELs zweitgrößter Auftrag bisher und markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen nach einer Phase geringerer Auftragseingänge. NEL hat bereits weltweit mehrere Systeme auf Basis seiner bewährten und zuverlässigen PEM-Plattform geliefert. Mit dem heutigen Auftrag bestätigen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform auch für größere Anlagen. Sie wird als wichtige Referenz für zukünftige Projekte dienen", so Håkon Volldal, Präsident und CEO von NEL.
Auch die Auftragsgeber zeigen sich zuversichtlich: "Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung und auf die Zusammenarbeit mit NEL als wichtigem Lieferanten bei diesen beiden Projekten. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Marktes für grünen Wasserstoff in Norwegen und den nordischen Ländern", so Frode Kirkedam, CEO von HYDS.
Positive Auswirkungen auf Finanzlage
Der Großauftrag wird sich positiv in der NEL-Bilanz niederschlagen, so die Hoffnung der Norweger. Die Projekte würden sich positiv auf die Finanzlage von NEL und die Produktkosten auswirken sowie den Umfang der Service- und Aftermarket-Aktivitäten in Europa erweitern.
Die Systeme werden ab dem zweiten Halbjahr 2026 bis Ende 2027 ausgeliefert und sollen Anfang 2028 in Betrieb gehen. Die Anlagen werden im automatisierten Werk in Wallingford (USA) gefertigt.
NEL-Aktie auf Berg und Talfahrt
Die Aktie des Hydrogen-Spezialisten hat in den vergangenen Monaten eine Berg- und Talfahrt aufs Parkett gelegt und pendelte auf 52-Wochen-Sicht zwischen 1,95 NOK und 4,16 NOK hin und her. Mit dem Kurssprung am Donnerstag schafft es der Anteilsschein auf ein Mehrwochenhoch.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NEL ASAmehr Nachrichten
|
29.10.25
|NEL ASA-Aktie leichter: Wasserstoffkonzern steckt weiter in der Verlustzone fest (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.10.25
|NEL ASA-Aktie sinkt deutlich: Wasserstoffsektor von Unsicherheit geprägt (finanzen.at)
|
15.10.25
|NEL-Aktie startet durch: Ist die Durststrecke überwunden? (finanzen.at)
|
13.10.25
|Schwacher Wasserstoffmarkt: NEL ASA-Aktie unter Druck (finanzen.at)
|
09.10.25
|NEL ASA-Aktie: Solide Nachfrage, starke Gewinne? (finanzen.at)
|
25.09.25
|NEL ASA-Aktie vor Trendwende? Was die Stimmung im Wasserstoffsektor aktuell aufhellt (finanzen.at)
|
23.09.25
|NEL-Aktie nit kräftigen Gewinnen - Belastung durch Indexausschluss hält nicht an (finanzen.at)
Analysen zu NEL ASAmehr Analysen
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.24
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|NEL ASA
|0,22
|10,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.