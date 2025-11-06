NEL ASA Aktie

NEL ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kurstreiber Auftragslage 06.11.2025 17:41:00

NEL ASA-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag sorgt für kräftigen Kurssprung

NEL ASA-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag sorgt für kräftigen Kurssprung

Die NEL-Aktie hebt an der Börse in Oslo am Donnerstag ab. Das sind die Hintergründe der Kursexplosion für den Hydrogen-Spezialisten.

• NEL-Aktie mit Höhenflug
• Großauftrag treibt den Kurs
• Positiver Einfluss auf Bilanz, Produktkosten und Service-Aktivitäten erhofft

Mit einem kräftigen Kurssprung von letztlich 20,92 Prozent auf 2,62 NOK zog die Aktie von NEL ASA am Donnerstag die Blicke der Anleger an der Börse in Norwegen auf sich.

Großauftrag treibt den Kurs an

Hintergrund der massiven Kursaufschläge sind dabei positive Unternehmensnachrichten. Wie NEL ASA mitteilte, hat das Unternehmen einen PEM-Auftrag von den Wasserstoffprojekten HyFuel und Kaupanes im Wert von über 50 Millionen US-Dollar erhalten.

Der Auftrag ging an NEL Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft des norwegischen Unternehmens, konkret geht es um die Lieferung einer Protonenaustauschmembran-Ausrüstung an zwei Projekte. Beide Projekte werden von Hydrogen Solutions AS (HYDS) in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektpartnern entwickelt, jedes Projekt mit einer Kapazität von 20 MW basiert auf den containerisierten PEM-Systemen MC 500 von NEL mit einer Gesamtleistung von 40 MW, wie aus einer Pressemitteilung hervor geht. Der Gesamtauftragswert liegt demnach bei über 50 Millionen US-Dollar, die sei "der zweitgrößte Festauftrag, den NEL je erhalten hat, und der größte Auftrag für PEM-Anlagen überhaupt", so das Unternehmen weiter.

"Dieser strategisch wichtige Auftrag ist NELs zweitgrößter Auftrag bisher und markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen nach einer Phase geringerer Auftragseingänge. NEL hat bereits weltweit mehrere Systeme auf Basis seiner bewährten und zuverlässigen PEM-Plattform geliefert. Mit dem heutigen Auftrag bestätigen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform auch für größere Anlagen. Sie wird als wichtige Referenz für zukünftige Projekte dienen", so Håkon Volldal, Präsident und CEO von NEL.
Auch die Auftragsgeber zeigen sich zuversichtlich: "Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung und auf die Zusammenarbeit mit NEL als wichtigem Lieferanten bei diesen beiden Projekten. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Marktes für grünen Wasserstoff in Norwegen und den nordischen Ländern", so Frode Kirkedam, CEO von HYDS.

Positive Auswirkungen auf Finanzlage

Der Großauftrag wird sich positiv in der NEL-Bilanz niederschlagen, so die Hoffnung der Norweger. Die Projekte würden sich positiv auf die Finanzlage von NEL und die Produktkosten auswirken sowie den Umfang der Service- und Aftermarket-Aktivitäten in Europa erweitern.

Die Systeme werden ab dem zweiten Halbjahr 2026 bis Ende 2027 ausgeliefert und sollen Anfang 2028 in Betrieb gehen. Die Anlagen werden im automatisierten Werk in Wallingford (USA) gefertigt.

NEL-Aktie auf Berg und Talfahrt

Die Aktie des Hydrogen-Spezialisten hat in den vergangenen Monaten eine Berg- und Talfahrt aufs Parkett gelegt und pendelte auf 52-Wochen-Sicht zwischen 1,95 NOK und 4,16 NOK hin und her. Mit dem Kurssprung am Donnerstag schafft es der Anteilsschein auf ein Mehrwochenhoch.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NEL ASA-Aktie sinkt deutlich: Wasserstoffsektor von Unsicherheit geprägt
NEL ASA-Aktie leichter: Wasserstoffkonzern steckt weiter in der Verlustzone fest
NEL ASA-Aktie weiter unter Druck: Anleger bleiben vorsichtig

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASAmehr Nachrichten

Analysen zu NEL ASAmehr Analysen

30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
14.01.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
13.01.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NEL ASA 0,22 10,97% NEL ASA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen