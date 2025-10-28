NEL ASA Aktie
WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235
|Kennzahlen im Überblick
|
28.10.2025 14:46:00
Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NEL ASA wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NEL ASA im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,070 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,070 NOK je Aktie gewesen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 35,98 Prozent auf 234,3 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,288 NOK, gegenüber -0,150 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 915,4 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 1,40 Milliarden NOK generiert worden waren.
Nachrichten zu NEL ASAmehr Nachrichten
|
17.10.25
|NEL ASA-Aktie sinkt deutlich: Wasserstoffsektor von Unsicherheit geprägt (finanzen.at)
|
15.10.25
|NEL-Aktie startet durch: Ist die Durststrecke überwunden? (finanzen.at)
|
13.10.25
|Schwacher Wasserstoffmarkt: NEL ASA-Aktie unter Druck (finanzen.at)
|
09.10.25
|NEL ASA-Aktie: Solide Nachfrage, starke Gewinne? (finanzen.at)
|
25.09.25
|NEL ASA-Aktie vor Trendwende? Was die Stimmung im Wasserstoffsektor aktuell aufhellt (finanzen.at)
|
23.09.25
|NEL-Aktie nit kräftigen Gewinnen - Belastung durch Indexausschluss hält nicht an (finanzen.at)
|
29.07.25
|NEL-Aktie im Blick: Wohin steuert die NEL-Aktie? (finanzen.at)
|
28.07.25
|NEL-Aktie: Boden gutgemacht trotz Update-Pause (finanzen.at)
Analysen zu NEL ASAmehr Analysen
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
