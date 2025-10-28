NEL ASA Aktie

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende NEL ASA-Bilanz.

NEL ASA wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NEL ASA im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,070 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,070 NOK je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 35,98 Prozent auf 234,3 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,288 NOK, gegenüber -0,150 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 915,4 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 1,40 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Schwacher Wasserstoffmarkt: NEL ASA-Aktie unter Druck

30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
14.01.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
13.01.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
NEL ASA 0,20 -2,53%

