SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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07.09.2026 17:45:00
NetBSD 9.x erreicht das Support-Ende
Zum Abschied von NetBSD 9.x gibt es noch einmal einige Sicherheits- und Stabilitätskorrekturen. Ein Umstieg auf NetBSD 10 oder 11 wird ausdrücklich empfohlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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