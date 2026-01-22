:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
22.01.2026 13:50:00
Netflix's Ad Tier Has One Massive Problem--And It Could Be Worth Billions to Fix
After years of keeping ads off its platform, Netflix (NASDAQ: NFLX) introduced its first ad-supported plan in late 2022. Growth was slowing at the time, and by offering a lower monthly price, Netflix opened the door for more cost-conscious consumers.By all accounts, Netflix's ad strategy has worked. By the end of 2025, Netflix surpassed 325 million paid memberships. The company also had more than 190 million monthly active viewers, which Netflix defines as subscribers who watch at least one minute of ads per month multiplied by the number of people in a household. Ad revenue topped $1.5 billion in 2025, up 2.5x from 2024.There's just one problem: Ad-supported customers produce less revenue per subscriber than ad-free customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.