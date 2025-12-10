Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
10.12.2025 06:00:33
Netflix’s WBD bid is an antitrust drama without a villain
Expect lawyers to home in on the definition of ‘relevant market’ that best suits their argumentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!