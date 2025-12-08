Netflix Aktie
Paramount gatecrashes Warner Bros-Netflix deal with $108bn hostile bid
Hostile all-cash offer comes just days after streaming service won auction to buy Hollywood studioWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
