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15.05.2026 06:31:29
Neturen präsentierte Quartalsergebnisse
Neturen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Neturen ein EPS von 27,02 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,10 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Neturen einen Umsatz von 15,62 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 39,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Neturen ein EPS von 51,59 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 58,28 Milliarden JPY – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Neturen 57,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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