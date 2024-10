Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In einer ersten Reaktion attestierte Analyst Stephen Reitman dem Autobauer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein "sehr schwaches Quartal". Der im September gekappte Ausblick habe generell Bestand, doch umsatzseitig sei die Wortwahl geändert worden von "auf Vorjahresniveau" zu "geringfügig darunter".

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:57 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 56,56 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 843 329 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2024 2,0 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 25.10.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

