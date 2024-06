Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Einige Broker erwarteten, dass der Energietechnikkonzern zwischen 3 und 7 Milliarden Euro aufwenden müsste, um eine Mehrheitsbeteiligung an der Energiesparte von Siemens Indien zu erwerben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Analyse hingegen lege nahe, dass Siemens Energy nur 1 Milliarde Euro dafür ausgeben müsste, und das voraussichtlich nicht vor 2028.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 14:18 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 23,99 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 12,55 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 735 940 Aktien. Seit Jahresanfang 2024 kletterte das Papier um 99,9 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 08:03 / CET

