Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach der "nächsten Gewinnwarnung im Autoland" mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Im Gegensatz zu BMW und Mercedes sei der Grund aber nicht explizit China, sondern eine mauere Nachfrage in Europa und den USA, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die massiven Korrekturen dürften dem Management bei der Abmilderung strengerer CO2-Standards und der Durchsetzung der Pläne mit den deutschen Fabriken helfen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 94,36 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 58,97 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 136 566 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2024 um 8,8 Prozent zurück. Am 30.10.2024 werden die Kennzahlen für Q3 2024 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

