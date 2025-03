Neue Analyse: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Rheinmetall fast verdoppelt von 920 auf 1800 Euro und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern stehe vor einem "explosiven Wachstum", schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz ließen darauf schließen, dass dieses noch sehr viel höher ausfallen werde als zuvor angenommen. Er passte neben der Umsatzprognose für das Jahr 2030 auch seine langfristige Margenerwartung nach oben an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:18 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 1 283,00 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 40,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 416 971 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 108,8 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

