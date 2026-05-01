Newell Brands Aktie
WKN: 860036 / ISIN: US6512291062
|
01.05.2026 13:28:38
Newell Brands Q1 Net Loss Narrows
(RTTNews) - Consumer goods company Newell Brands, Inc. (NWL) reported Friday that net loss for the first quarter narrowed to $33 million or $0.08 per share from $37 million or $0.09 per share in the prior-year quarter.
Excluding items, normalized loss for the quarter was $0.05 per share, compared to $0.01 per share in the year-ago quarter.
Net sales for the quarter declined 1.1 percent to $1.55 billion from $1.57 billion in the same quarter last year.
In Friday's pre-market trading, NWL is trading on the Nasdaq at $4.17, up $0.09 or 2.21 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newell Brands Inc
|
30.04.26
|Ausblick: Newell Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Newell Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Newell Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Newell Brands Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Newell Brands Inc
|3,48
|3,54%