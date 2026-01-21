21.01.2026 06:31:28

Newgen Software Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Newgen Software Technologies hat am 20.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 4,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Newgen Software Technologies 6,36 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Newgen Software Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,00 Milliarden INR im Vergleich zu 3,81 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6,09 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4,03 Milliarden INR erwartet.

